Während im Donnerskreis die Bäder derzeit alle noch geschlossen sind, beziehungsweise wie in Eisenberg überhaupt nicht mehr öffnen werden in diesem Jahr, gibt es im rheinhessischen Alzey jetzt wieder die Möglichkeit, seine Bahnen zu ziehen. Seit Sonntag ist das Wartbergbad geöffnet. Erste Besucher – auch aus dem Donnersbergkreis – haben die Chance genutzt, in der Volkerstadt ins kühle Nass einzutauchen. Doch dabei ist Einiges zu beachten.

Geschwommen wird im Kreisverkehr, getrennt je nach Geschwindigkeit, die der Badegast einzuhalten gedenkt. Die Beckenbereiche sind abgesperrt, es gibt Zonen für schnelle und etwas langsamere Schwimmer. Ganz wichtig: Es geht alles nur in eine Richtung, quasi als Einbahnregelung. Springen ist verboten – diese Regel ist nicht ganz neu, aber jetzt wurde sie nochmals verschärft. Das Becken ist mit Wettkampf-Absperrungen unterteilt. Wer sich entscheidet, im Bereich „Schnelles, sportliches Schwimmen“ ins Becken zu gehen, der sollte dem auch gerecht werden. Wer es langsamer angehen lassen will, der kann sich vorab auf zwei weitere Schwimmzonen festlegen.

Eintrittskarten gibt es auch hier nicht an der Kasse, sondern im Internet. Bezahlt werden können diese ausschließlich mit dem Finanzdienst Paypal.

Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden und nach dem Schwimmen ist der Beckenbereich unverzüglich zu verlassen, was in den Sonderhinweisen der Freibadsaison 2020, die im Internet nachgelesen werden können, zu finden ist. Beispielsweise dürfen Dusch- und WC-Bereiche von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Begegnung im Beckenbereich sind ebenfalls nicht gewünscht.

Öffnungszeiten

Das Wartbergbad in Alzey hat dienstags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Montags kann in der Zeit von 12 bis 20 Uhr geschwommen werden. Frühschwimmen wird von Dienstag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr angeboten. Eintrittskarten gibt es online im Internet unter www.schwimmbad-alzey.de oder bei der Tourist-Info in Alzey zu deren üblichen Öffnungszeiten.