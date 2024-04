Am Freitag, 26. April, um 10 Uhr fällt der Startschuss für die Alzeyer Freibadsaison. An diesem Tag können Saisonkarten gekauft werden. Auf ein paar Einschränkungen müssen sich die Badbesucher bei der Parksituation einstellen.

Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das Einzelticket kostet drei Euro. Zehnerkarten sind für 24 Euro erhältlich, die Dauerkarte für Erwachsene kostet 90 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 30 Euro. Die Familienkarte kostet 120 Euro. Alleinerziehende zahlen für die Familienkarte 80 Euro.

Weniger Parkplätze wegen Stadionsanierung

Wegen der Sanierung des Wartbergstadions stehen derzeit rund um das Wartbergbad weniger Parkplätze zur Verfügung. Der große Schotterparkplatz unterhalb des Bades, der zu einem Multifunktionsplatz umgestaltet wird, kann derzeit nicht genutzt werden. Die Besucher werden daher gebeten, insbesondere an besucherstarken Sommertagen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmbad zu kommen. Die Abstellkapazitäten für Fahrräder und E-Bikes werden in dieser Saison erhöht.

Badegäste, die auf das Auto angewiesen sind, werden gebeten, die Parkplätze am Schulzentrum in der Georg-Durst-Straße sowie in der Jean-Braun-Straße zu nutzen. Außerdem stehen die Parkplätze rund um die Verwaltungsgebäude in der Ernst-Ludwig -Straße und an der Hexenbleiche zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Nebenstraßen rund um den Wartberg „Am Wegweiser“, Donnersbergstraße und Mehlbergweg verstärkt vom Ordnungsamt kontrolliert werden. Auch die Situation auf den Feldwegen rund um den Wartberg wird vom Ordnungsamt beobachtet.

Verkaufstage für Saisonkarten

Die Saisonkarten können am Freitag, 26. April, 11 bis 13 Uhr, Montag, 29. April, 17.30 bis 19.30 Uhr und Donnerstag, 2. Mai, 17.30 bis 19.30 Uhr im Wartbergbad erworben werden. Bestehende Saisonkarten für Erwachsene können an den Automaten im Eingangsbereich des Wartbergbades aufgeladen werden. Neue Saisonkarten können auch online unter https://www.schwimmbad-alzey.de/de/kontakt/ vorbestellt werden.