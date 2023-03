Der Standort Bisterschied der Kita Nordpfälzer Glückskinder bleibt am Mittwoch, 8. März, geschlossen. Am Standort Würzweiler wird es an diesem Tag von 7.30 bis 13.30 Uhr eine Notbetreuung geben. Das hat die Pädagogische Leitung des Kita-Bündnisses in Trägerschaft der VG Nordpfälzer Land, Claudia Manz-Knoll, mitgeteilt. Hintergrund sind die Warnstreiks in Kindertagesstätten, zu denen die Gewerkschaften Verdi und GEW für diesen Tag aufgerufen haben. Dadurch soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden.

In Bisterschied beteiligten sich alle pädagogischen Fachkräfte am Streik. „Aufgrund der Teilnahme des kompletten Teams ist auch eine Notbetreuung an einem anderen Kita-Standort leider nicht möglich“, so Manz-Knoll. Dagegen wird es in Würzweiler zumindest bis zum frühen Nachmittag nach vorheriger Anmeldung eine Betreuung geben, da nur einige Fachkräfte dem Aufruf folgten. Die weiteren Glückskinder-Standorte in Dielkirchen, Gundersweiler, Mannweiler-Cölln, Sankt Alban und Seelen seien nach jetzigem Kenntnisstand nicht von den Streikmaßnahmen betroffen.