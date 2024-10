Rund 250 Personen haben am Dienstagvormittag bei Borg Warner in Kirchheimbolanden eine Stunde lang die Arbeit niedergelegt und an einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall teilgenommen.

Mit dem Warnstreik am Dienstagvormittag beteiligte sich eine gesamte Schicht des Automobil-Zulieferers an einer überregional koordinierten Aktion des IG-Metall-Bezirks