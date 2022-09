Seit 1976 besteht die Partnerschaft zwischen Kirchheimbolanden und Louhans-Châteaurenaud. Viele kleine und große Geschichten sind im Laufe der Zeit entstanden. Einige von ihnen wurden bei der Feier zum 45. Jubiläum wieder aufgewärmt.

Zu diesem freudigen Anlass war natürlich auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt in die Kleine Residenz gereist. Mit dabei: Pascal Rémy, erster Vorsitzender des comité de jumelage in Louhans-Châteaurenaud. Er kommt bereits nach Kibo, seit er neun Jahre alt ist. Und dieser erste Besuch ist ihm bis heute – viele Jahre später – in Erinnerung geblieben: „In Louhans war das Wetter wunderbar warm. Dementsprechend war auch unser Reisegepäck“, erzählt er schmunzelnd.

Schon auf der Fahrt habe sich dann jedoch herausgestellt, dass dies den Gästen „zum Verhängnis“ werden könnte. „Wir kamen in Kibo an, ich bin aus dem Bus ausgestiegen, es hat geregnet, es war kalt“, fügt er hinzu. „Und natürlich hatte ich keinen Pullover.“ Und so habe sein erster Aufenthalt in Kirchheimbolanden damit begonnen, etwas Warmes zum Anziehen zu kaufen. Dass er dennoch bis heute nach Kirchheimbolanden kommt, zeigt, dass das Wetter mitunter auch mal eisig, der Empfang aber stets warmherzig gewesen ist.

Leere Batterie und begrenzte Deutschkenntnisse

Auch Catherine Séguinot ist von ihren vielen Besuchen die eine oder andere Anekdote im Gedächtnis geblieben. Beispielsweise die Heimreise nach einer Feier in der Nordpfalz. „Ich weiß es noch genau: Wir hatten ein schönes Wochenende im Zeichen der Städtepartnerschaft und haben uns auf die Rückreise gemacht.“ Die wurde aber jäh unterbrochen: „Wir haben noch in Deutschland eine kleine Pause gemacht – danach konnten wir jedoch unsere Fahrt nicht fortsetzen. Unser Fahrzeug ist nicht mehr angesprungen“, erzählt sie. „Da standen wir nun, die Franzosen mit begrenzten Deutschkenntnissen.“ Es habe sich aber alles zum Guten gewendet, so Séguinot lachend: „Irgendwann stellte sich heraus, dass die Batterie entladen war. Es war ein Spanier, der uns schließlich helfen konnte und Überbrückungshilfe geleistet hat.“

Auch auf deutscher Seite hat sich die eine oder andere Episode eingeprägt. Inge Glück, im Vorstand des Freundschaftskreises Kirchheimbolanden – Louhans-Châteaurenaud engagiert, hatte bei einem Partnerschaftstreffen in Deutschland Gäste aus Frankreich aufgenommen. „Es war geplant, dass zwei Damen bei uns schlafen“, erzählt sie. „Dann kam eine weitere Französin auf mich zu – sie hatte mitbekommen, dass ich Französisch spreche – und fragte, ob sie ebenfalls bei mir untergebracht werden kann. Sie sprach nämlich kein Deutsch und war besorgt, dass sie sich nicht verständigen konnte.“ Die Lösung war schnell gefunden, so Glück: „Wir haben dann etwas improvisiert und noch einen dritten Schlafplatz bei uns eingerichtet – auch wenn das Haus eigentlich voll und alle Zimmer bereits belegt waren.“

Dreimal das Deckchen mit den gleichen Motiven

Und wie üblich hatten alle drei Gäste zuvor eine Kleinigkeit für die Gastgeberin besorgt – allerdings ohne vorherige Absprache, wie sich dann herausstellte. „Ich habe das erste Gastgeschenk geöffnet – es war ein kleines Deckchen mit Motiven aus der Bresse. Und da habe ich schon bemerkt, dass die anderen beiden Damen etwas nervös wurden.“ Denn tatsächlich hatten die beiden weiteren Päckchen den identischen Inhalt: „Das Deckchen mit exakt den gleichen Motiven“, muss Glück noch heute beim Gedanken an diesen Anblick lachen. Das wollten die Besucherinnen aber dann doch nicht auf sich sitzen lassen: Sie hätten die doppelten Geschenke wieder mit nach Frankreich genommen und ein Paket mit anderen Kleinigkeiten nach Kibo geschickt ...

Beim offiziellen Festakt am Samstag haben Stadtbürgermeister Marc Muchow, Christine Depret – stellvertretend für Frédéric Boucher, Bürgermeister von Louhans-Châteaurenaud – sowie Pascal Rémy und Lara Christmann als Vorsitzende der beiden Freundschaftskreise Grußworte gesprochen. Jonathan Spindler, Geschäftsführer des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/Bourgogne-Franche-Comté, überreichte den Verantwortlichen eine Urkunde zum 45. Jubiläum. Kalli Koppold sorgte für die musikalische Untermalung des feierlichen Abends.