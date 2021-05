Wer hat in diesem Jahr den Maibaum aufgestellt? Das fragen sich seit Samstag die Dorfbewohner von Einselthum. Es war immer die Aufgabe der Feuerwehr unter Mitwirkung der Ortsvereine und des Kindergartens, den Baum aufzustellen. Wegen der Pandemie gibt es doch leider seit zwei Jahren keine Maifeier mehr. Wer hatte da also die Hand im Spiel, etwa „James Bond in geheimer Mission“ oder sind es die „Heinzelmännchen“, die für diese Aktion verantwortlich sind. Niemand hat etwas mitbekommen. Es sei jedenfalls eine „gelungene Überraschung“, sagen alle die am Dorfplatz vorbeikommen, auch wenn man Zweifel haben muss, ob das wohl coronagerecht zugegangen sein kann...