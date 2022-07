Was darf man eigentlich legal in den Mülltonnen der Parkplätze entsorgen? Diese sind aufgestellt, um für unterwegs angefallenen Müll, etwa ein benutztes Papiertaschentuch, das Butterbrotpapier vom Mittagessen oder auch ein Kaugummi aufzunehmen. Auch Kotbeutel mit Hinterlassenschaften von Hunden dürfen in die bereit gestellten Müllbehältnisse der Straßenmeistereien. Verboten und illegal ist es aber, den eigenen Hausmüll in den öffentlichen Abfallbehältern zu entsorgen. Dazu gehören Restmüll, Altglas, Altpapier oder Elektroschrott. Wer es dennoch tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen.