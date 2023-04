Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätte Ortswiesen in Eisenberg soll erweitert werden. Wie lange es noch dauern wird, ehe im Erweiterungsbau die ersten Kinder betreut werden können, wurde in der jüngsten Sitzung des Eisenberger Stadtrats bekannt. Schon jetzt ist klar: Der Bau wird teurer.

Die geplante Erweiterung an der städtischen Kindertagesstätte Ortswiesen nimmt so langsam Gestalt an. Zumindest auf dem Papier der Planer, denn bis zum ersten Spatenstich dauert es noch ein