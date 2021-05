Beim Spaziergang rund um den sogenannten Wachthübel über Imsweiler und Dörnbach ist es ihm aufgefallen: Gleich an mehreren Stellen auf der im Zusammenhang mit dem „Wanderbahnhof Rockenhausen“ stehenden Tour sei die Beschilderung unzureichend oder nicht (mehr) vorhanden, merkte Niclas Bauer (CDU) in der jüngsten virtuellen Sitzung des Stadtrates an.

2016 hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd der Stadt das Prädikat Wanderbahnhof verliehen. Gewürdigt werden damit Haltepunkte, an denen Belange von Wanderern besonders berücksichtigt werden und die deshalb optimal als Ausgangspunkt für Ausflüge per pedes geeignet sind. Eine Projektgruppe der Rockenhausener Standortentwicklung hatte dafür ehrenamtlich acht Rundwege konzipiert und ausgewiesen.

Die Strecken seien zweifellos sehr schön, betonte Bauer, und „gerade in der Corona-Zeit sieht man dort auch den einen oder anderen Wanderer mehr“. Gerade deshalb sei es schade, wenn etwa an Kreuzungen unklar sei, „ob man jetzt links oder rechts laufen muss“. Während in und um Rockenhausen teils neue Schilder hingen, sei dies weiter außerhalb wohl noch nicht der Fall. Er fragte nach, wer dafür zuständig sei.

Vettermann: Sind dankbar für Hinweise

Stadtbürgermeister Michael Vettermann antwortete, das Projekt werde „schon von uns betreut, aber wir sind natürlich nicht überall selbst unterwegs“. Dankbar sei er daher für schriftliche Hinweise – am besten mit Foto –, wo Wegweiser fehlen oder missverständlich seien. Derzeit sei man ohnehin dabei, die Schilder zu überarbeiten. Falls notwendig, werde man sie durch welche ersetzen, „die eindeutiger sind“.