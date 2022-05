Bei einer etwa vierstündigen Wanderung können die Teilnehmer am Sonntag, 22. Mai, die Geologie- und Industriegeschichte Eisenbergs kennenlernen. Stationen der Geo-Tour sind unter anderem das Gelände der Dachziegelwerke, die ehemalige Grube Abendthal (Tonuntertageabbau), der Klebsandtagebau und die Erlebnislandschaft Erdekaut. Schließlich führt die Wanderung am Tontagebau sowie am Römischen Vicus vorbei durch die Eisbachaue zurück zum Rathaus.

Die Streckenlänge beträgt etwa 7,5 Kilometer. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Wanderbahnhof in Eisenberg, Gästeführer sind Reimund Lill und Wolfgang Müller. Für die Geo-Tour ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an touristik@donnersberg.de oder im Internet unter www.donnersberg-touristik.de.