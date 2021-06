Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersberg-Ost hat schon seit Längerem auch trauernde Kinder und Jugendliche im Blick und bietet ihnen Hilfen an, wenn sie einen für sie wichtigen Menschen verloren haben. Solche Kinder und Jugendliche laden die Trauerbegleiterinnen Birgit Rummer und Christiane Rubner-Schmidt für Freitag, 11. Juni, ab 17.30 Uhr zu einer gemeinsamen Wanderung ein. „Miteinander reden und gemeinsam kreativ sein kann in der Trauer helfen“, teilt der Hospizdienst dazu mit. Die Wanderung soll auch ein Neustart sein für die Gruppe trauernder Kinder, deren Treffen in der Corona-Zeit nicht stattfinden konnten. Anmeldungen bei Christiane Rubner-Schmidt (Telefon 0170 966 44 34) und Birgit Rummer (06352 70 597 14).