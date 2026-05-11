Durch Wald und über Hügel geht es auf dem neuen Premiumwanderweg an der Grenze zwischen Pfalz und Rheinhessen. Startpunkt ist am ehemaligen Forsthaus Vorholz.

Im Vorholz-Wald an der Grenze zwischen Rheinhessen und dem Donnersbergkreis ist ein neuer Wanderweg entstanden. Er nennt sich „Hiwweltour Vorholz“ und ist einer von mehreren „Hiwweltour“ genannten Prädikatswanderwegen in Rheinhessen. Am Samstag, 16. Mai, wird er offiziell eingeweiht. Die neue Rundtour ist knapp zwölf Kilometer lang und beginnt und endet am Forsthaus Vorholz. Zustiege sind auch in Offenheim oder Oberwiesen möglich.

Für den Donnersbergkreis ist das Projekt auch deshalb interessant, weil die Strecke mit Oberwiesen einen Ort im Kreis berührt und durch ein Gebiet verläuft, das für viele Menschen aus der Grenzregion seit Langem zu den Naherholungszielen zählt. Das frühere Gasthaus „Forsthaus Vorholz“ war in der ganzen Region bekannt, zudem liegen Orte wie Orbis, Kriegsfeld, Morschheim oder auch Kirchheimbolanden nicht weit entfernt.

Die Einweihungsfeier beginnt am Samstag um 10 Uhr am Forsthaus mit einem kleinen Festakt. Gegen 11 Uhr soll die Strecke nach Angaben des Veranstalters, der Verbandsgemeinde Alzey-Land, zum Wandern freigegeben werden. Wer die Tour gleich ausprobieren möchte, findet am Eröffnungstag auch Einkehrmöglichkeiten entlang des Weges: In Nieder-Wiesen bietet die Alte Schmiede ab 11 Uhr kleine Speisen und Getränke an, in Oberwiesen öffnet das Restaurant „Zum Waldbock“ ab 12 Uhr.

Entlang einer alten Grenzlinie

Die VG Alzey-Land hatte die Pläne für den neuen Rundweg bereits vor mehr als einem Jahr in Oberwiesen vorgestellt. Er soll das Vorholz als Ausflugsziel stärken und zugleich die Verbindung zwischen Rheinhessen und der benachbarten Pfalz sichtbarer machen. Denn die Tour führt nicht nur durch Wald und Wiesbachtal, sondern auch entlang einer alten Grenzlinie, da, wo früher politische Räume aneinanderstießen. An den Grenzsteinen ist es noch zu erkennen: Der pfälzische Teil gehörte zum Königreich Bayern, der rheinhessische zum Großherzogtum Hessen.

Die Strecke beginnt am Forsthaus Vorholz und führt zunächst Richtung Bechenheim. Von dort geht es weiter nach Nieder-Wiesen, vorbei an Aussichtspunkten und hinunter ins Tal. Zu den auffälligeren Punkten der Tour gehören die Furt bei Nieder-Wiesen, das Wiesbachtal und später der Abschnitt in Richtung Oberwiesen. Von dort führt der Rundweg zurück zum Forsthaus. Auf der Strecke wechseln sich breitere Waldwege, schmale Pfade und einzelne steilere Passagen ab.

Die VG Alzey-Land hat schon konkrete Pläne für das Außengelände. Foto: Anja Hartmetz

Die neue Hiwweltour passt zu den weiteren Planungen rund um das Forsthaus Vorholz. Die Verbandsgemeinde Alzey-Land verfolgt seit Längerem das Ziel, den Standort wieder stärker als Treffpunkt und Ausgangspunkt für Naherholung an der Grenze zwischen Pfalz und Rheinhessen zu entwickeln. Wie die VG mitteilt, hat der VG-Rat erst kürzlich beschlossen, das Außengelände mit Pavillon und Versorgungsstellflächen für öffentliche Veranstaltungen zu vermieten.

Pläne für das Außengelände nehmen Form an

Die alten Ver- und Entsorgungsleitungen wurden bereits instandgesetzt, in den nächsten Monaten sollen nun Bodenarbeiten angegangen, Toiletten installiert, ein Büro für den Ruheforst sowie der Pavillon und die Stellflächen gebaut werden. „Das Nutzungskonzept stellt nun den ersten konkreten Plan für das Gelände vor“, sagt VG-Bürgermeister Steffen Unger.

Während laut VG für den Pavillon und das Außengelände beispielsweise Winzer, aber auch Vereine als Bewirtschafter in Frage kommen, soll die Stellfläche daneben möglichst von April bis Oktober an feste Standbetreiber vermietet werden, mit dem Ziel, dass Gäste künftig an festen Tagen mit einem Ausschank-Angebot rechnen können. „Im nächsten Schritt werden wir uns dann mit der Nutzung des Außengeländes für den Zweck der Umweltbildung beschäftigen“, so Unger.