Wer im Winter gerne wandert, sollte für den Notfall gerüstet sein. Auf keinen Fall sollte man die Witterungsbedingungen unterschätzen. Was deshalb in den Rucksack muss, wie man sich am besten anzieht und worauf man eher verzichten sollte, darüber hat sich Michelle Pfeiffer mit dem Wanderexperten Jürgen Wachowski aus Otterberg unterhalten. Den vollständigen Bericht lesen Sie hier.