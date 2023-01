Die Region um den höchsten Berg der Pfalz lädt für Samstag, 6. Mai, zum Wandermarathon rund um den Donnersberg ein. Auf Wanderfreunde und Sportbegeisterte wartet laut Veranstalter „eine abwechslungsreiche Tour durch das Wanderparadies der Donnersbergregion mit beeindruckenden Panoramen, geheimnisvollen Wäldern, weit auslaufenden Tälern, saftig grünen Wiesen und dem imposanten Donnersberg“.

Die Marathonstrecke führt über Imsbach ins Falkensteiner Tal, vorbei am Reiterhof, weiter ins Degenbachtal, hinauf nach Falkenstein, von dort zum Donnersberg und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Den Teilnehmern wird einiges abverlangt: Auf der etwa 42 Kilometer langen Runde gilt es, knapp 1200 Höhenmeter zu überwinden. Es werden auch eine Halbmarathon- sowie eine 30-Kilometer-Strecke angeboten.

Startzeit für Marathon und 30-Kilometer-Distanz ist zwischen 8 und 9 Uhr, der Halbmarathon (rund 20 Kilometer) beginnt zwischen 9 und 10 Uhr. Startpunkt ist das Bürgerhaus in Steinbach, Donnersberger Straße. Parkplätze am Friedhof und am Sportplatz sind ausgeschildert.

Ziel ist die Hütte des Pfälzerwald-Vereins Steinbach, nahe des Keltendorfs, dort erhalten die Teilnehmer ihre Urkunden. Die Startgebühr beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Weitere Infos und Anmeldung unter 06352 1712, touristik@donnersberg.de und auf www.donnersberg-touristik.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Tagesanmeldungen sind nicht möglich.