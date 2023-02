Der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) teilt mit, dass der Donnersberger Wandermarathon am 6. Mai inzwischen restlos ausgebucht ist. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Der DTV weist darauf hin, dass Anmeldungen am Starttag für Kurzentschlossene in diesem Jahr nicht möglich sind. „Als Veranstalter freuen wir uns über den enormen Zuspruch und das Interesse. Wir dürfen aber nicht ignorieren, dass eine Veranstaltung wie der Wandermarathon auch seine Kapazitätsgrenze hat. Letztendlich müssen der reibungslose Ablauf sowie das Wohlbefinden und der Spaß der Teilnehmer im Vordergrund stehen“, so der DTV.