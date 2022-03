Der Wandermarathon am 7. Mai rund um den Donnersberg ist ausgebucht. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Weitere Anmeldungen seien hiermit nicht mehr möglich – weder im Vorfeld noch am Tag selbst vor Ort. Coronabedingt hatte das Event zwei Jahre in Folge nicht stattfinden können. Zwar freuen sich die Organisatoren „über den enormen Zuspruch und das Interesse“, so die Kreisbehörde. Man dürfe aber nicht ignorieren, „dass eine Veranstaltung wie der Wandermarathon auch seine Kapazitätsgrenze hat. Letztendlich müssen der reibungslose Ablauf sowie das Wohlbefinden und der Spaß der Teilnehmer im Vordergrund stehen.“