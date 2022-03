Für den Wandermarathon rund um den Donnersberg am 7. Mai – angeboten werden neben der Marathondistanz auch zwei Touren über 30 beziehungsweise 20 Kilometer – gibt es nur noch wenige freie Plätze. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird eine Registrierung am Veranstaltungstag selbst nicht mehr möglich sein. Stattdessen sollten Anmeldungen schnellstmöglich unter www.donnersberg-touristik.de erfolgen. Infos gibt es zudem unter Telefon 06352 1712 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.