Zwei aufmerksame ortsansässige Wanderer alarmierten am Samstagmorgen die Feuerwehr Waldgrehweiler zu einem kleinen Bodenfeuer in der Gewanne „Auf der Nachtweide“ zwischen Waldgrehweiler und Bisterschied. Unweit eines Hochsitzes hatten Unbekannte auf einer Wiese ein Feuer gemacht, das noch an einigen Stellen brannte und glimmte.

Enorme Bodentrockenheit

Wie die Feuerwehr mitteilte, bestand wegen der enormen Bodentrockenheit und des Höhenwindes die Gefahr einer Ausbreitung auf die angrenzenden Wiesen- und Waldflächen. Das Löschwasser konnte aus dem nur wenige Schritte entfernten Feuchtbiotop entnommen werden. Als Brandmaterial wurden diverse Einkaufprospekte aus Glanzpapier abgelöscht, die man auch problemlos im Hausmüll hätte entsorgen können. Die Feuerwehr bittet, nicht zuletzt wegen der aktuellen Dürre, kein offenes Feuer zu machen.