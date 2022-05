Mit dem hoffnungsvollen Aufbau und der schnellen und völligen Zerstörung der ersten Demokratie in Deutschland beschäftigt sich derzeit die Wanderausstellung „Weimarer Republik“ im Museum im Stadtpalais.

„Mit dem Blick auf die Weimarer Republik kann man nachvollziehen, wie eine Demokratie aus dem Ruder laufen kann, wenn die Menschen es als selbstverständlich ansehen, in Freiheit zu leben“, sagt Museumsleiter Bernd Lawall. In Anbetracht der aktuellen Ereignisse in Russland und der Ukraine, aber auch in Deutschland selbst erfahre man durch zunehmenden Populismus eine Schwächung der Demokratie, so der Museumsleiter, der die Ausstellung nach Kibo geholt hat.

Ausrichter ist der Verein „Weimarer Republik“. Erklärtes Ziel des Vereins ist es, durch den Blick in die Vergangenheit Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Auf den Ausstellungstafeln kann sich der Museumsbesucher ein Bild verschaffen von der Kultur, Wissenschaft, Politik und dem Leben der Menschen in der Zeit von 1918 bis 1932. Er bekommt eine Vorstellung von der damals herrschenden Aufbruchsstimmung und der Hoffnung, die viele Menschen mit der Gründung einer Demokratie verbanden.

Nur 14 Jahre bestand diese Republik, ihr folgte mit der NS-Diktatur das finsterste Kapitel deutscher Geschichte. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 16. Juni zu den Öffnungszeiten immer dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.