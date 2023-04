Zum ersten Mal wird ab Mittwoch die Wanderausstellung „Hoffnungsspaziergang“ im Donnersbergkreis präsentiert. Im Mittelpunkt steht, dass die Förderung von Hoffnung in der Pflege von älteren und beeinträchtigten Menschen hilft. Die Fotografien sollen Alt und Jung in Dialog treten lassen.

Vier Wochen lang können sich die Besucher Fotografien von Studenten aus dem dualen Bachelorstudiengang der Pflegewissenschaft in der Universität Trier im Haus Zellertal in Albisheim anschauen. Die Emotionen sowie Erinnerungen können sie dabei mit anderen teilen. Begleitet wird die Ausstellung von den Gemeindeschwestern Plus, Eva Müller und Tonja Loureiro sowie der Einrichtungsleitung vom Haus Zellertal, Sabine Strack.

Für alle Generationen

Das Projekt HoPe – Konzept der Hoffnung in der Pflege alter Menschen“ wurde 2018 von Margit Haas an der Universität Trier gestartet. Sie fand heraus, dass ältere und beeinträchtigte Menschen aus dem Begriff Hoffnung Lebensqualität und Kraft zogen. Ein Bild sage dabei mehr als tausend Worte und bilde eine Brücke, die die Kommunikation fördert.

„Noch haben wir keine Erfahrungswerte mit der Ausstellung und sind daher ganz gespannt, wie die Resonanz ausfallen wird“, freut sich Loureiro auf die Veranstaltung. Nicht nur für die ältere Generation sei die Veranstaltung einen Besuch wert. Auch wenn die ursprüngliche Konzeption für eine bestimmte Gruppe entwickelt wurde – „profitieren werden bestimmt alle davon“.

Eröffnung