Die romantische Waldweihnacht am Retzbergweiher bei Sippersfeld wird es auch dieses Jahr wegen Corona nicht geben. Darauf haben sich die Ortsgemeinde Sippersfeld und das Forstamt Donnersberg verständigt. Dennoch können am Samstag, 11. Dezember, Weihnachtsbäume an dieser Stätte erworben werden. Dafür sorgt das Forstrevier Sippersfeld. Der Verkauf der bereits geschlagenen Weihnachtsbäume findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt. Angeboten werden Fichten, Kiefern und Edeltannen. Dazu gibt es Schmuckreisig in allen Variationen. Ein Selbstschlagen von Weihnachtsbäumen ist in diesem Jahr nicht möglich. Die eingenetzten Weihnachtsbäume werden auf Wunsch in Sippersfeld ausgeliefert.