Der Waldkindergarten Kirchheimbolanden lädt ab November zu den Waldspieltagen ein. Diese finden immer am ersten und dritten Mittwoch in jedem Monat von 9 bis 12 Uhr statt (in den Schulferien pausiert das Angebot). Alle interessierten Familien können die Waldgruppe an diesem Morgen begleiten und das Leben in und mit der Natur kennenlernen und miterleben.

Seit Mitte September gibt es die Waldgruppe auf dem ehemaligen Freibadgelände am Thielwoog. Das Konzept sieht vor, dass die Kinder immer wenn möglich den ganzen Tag im Freien verbringen und die Natur als ihr „Kinderzimmer“ betrachten. Die Idee für das Freiluft-Kita-Angebot war erst im vergangenen Jahr entstanden und dann in kürzester Zeit umgesetzt worden. Das Team der Erzieherinnen hat bereits Erfahrungen mit der Frische-Luft-Pädagogik gesammelt und setzt diese nun in Kibo um.

Info



Eine Anmeldung bis zum jeweiligen Montag zuvor wird erbeten unter Telefon 0173 5702230 oder per E-Mail an waldkindergarten@stadt-kibo.de.