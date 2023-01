Das Eisenberger Waldschwimmbad wird in diesem Jahr nicht beheizt, um Energie zu sparen. Wie ist es aber in Zukunft um die Energieversorgung im Bad bestimmt?

Das Thema Waldschwimmbad landete am Mittwoch erneut im Eisenberger Verbandsgemeinderat. Seit der Rat beschlossen hatte, aufgrund der Energiekriese in diesem Jahr das Bad nicht zu heizen, brodelt es unter den Badenixen.

Rainer Unkelbach (CDU) regte nun an, das Schwimmerbecken während der Badesaison abzudecken. Im Freibad Hettenleidelheim verfahre man so und das sehr erfolgreich. So könne ein Abkühlen des Wassers über Nacht deutlich eingedämmt werden. Gleichzeitig regte Unkelbach an, zu prüfen, ob man einen Teil der Fläche im Schwimmbad für eine moderne Solaranlage nutzen könnte, um das Wasser in den Becken aufzuheizen.

Bürgermeister Bernd Frey (SPD) griff diese Vorschläge auf und berichtete, dass man nach alternativen Lösungen suche in Sachen Wassererwärmung. Hier wolle man mit verschiedenen Einrichtungen, darunter auch die Technische Hochschule Bingen, Konzepte erarbeiten, die dann zur Debatte gestellt werden sollen. Allerdings: Zur Umsetzung kämen diese 2023 dann noch nicht.

Das sagt die Keep

Stefan Lorentz, Geschäftsführer des Eisenberger Energieversorgers Keep, in dessen Verantwortung das Waldschwimmbad liegt, erläutert auf Nachfrage den Energieaufwand, mit dem bisher das Wasser aufbereitet wird. Bereits vier Wochen vor Saisonstart muss das Wasser aufgeheizt werden. Normalerweise betrage die Wassertemperatur rund 12 Grad Celsius. Durch Umwälzung mit Hilfe von Wärmetauschern werden dann rund 20 Grad Celsius erreicht. Alleine dafür braucht man 200.000 kW/h Gas. Bis Mitte September muss dann je nach Sonnenintensität das Wasser auf Temperatur gehalten werden. In einer normalen Badesaison benötige man hierfür insgesamt rund 1,2 Millionen kW/h Energie. Das Schwimmbad hat ein erdgasbetriebenes Blockheizwerk. Der Energiebedarf entspreche dem Jahresbedarf von 50 bis 60 Wohnungen in der Region, so Lorentz.