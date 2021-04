Ob das Waldschwimmbad in Eisenberg in dieser Saison öffnen wird, ist derzeit offen. Die gute Nachricht ist jedoch: Wasser ist schon mal im Becken.

Bereits im Februar hat es erste Vorgespräche mit den Fraktionen im Verbandsgemeinderat gegeben, wobei sich herauskristallisiert hat, dass eine Öffnung des Bads zum 1. Mai gewünscht wird. Der technische Werkleiter der Verbandsgemeinde, Helmut Zurowski, sagt: „Wir reden jetzt gerade von der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung vom 30. März, die eigentlich bis zum 12. April gelten sollte, und jetzt erst einmal auf den 25. April vertagt wurde. In dieser steht klar und deutlich: Alle Schwimmbäder sind geschlossen.“ Vor dem 25. April werde deshalb wohl kaum eine Entscheidung fallen, beschreibt der technische Werkleiter das Dilemma.

Das Team steht in den Startlöchern

Die Vorbereitungen für die Saison laufen im Waldschwimmbad trotzdem auf Hochtouren. „Seit Mitte Februar ist unsere Betriebsleiterin Romana Bethge mit ihrem Team bereits tätig, um das Bad startklar zu machen“, so der Werkleiter. Dieser Vorlauf sei nötig, um alles aus der Winterruhe zu holen. „Die Pumpen und Becken sind leer, die Filteranlage ist auch ohne Wasser, alles muss gereinigt werden. Letztlich muss auch das Becken gefüllt werden, was Anfang April passiert ist.“ Es gehe darum, die nötigen Untersuchungen des Wassers durchzuführen und alles hygienisch einwandfrei eingestellt zu haben, um tatsächlich öffnen zu können.

2020 kam nach einer längeren Vorlaufzeit ein Hygienekonzept vom Land, das aber aus Sicht der Keep GmbH, die das Bad betreibt, mit zu hohen Auflagen verbunden war und sich deshalb nicht umsetzen ließ. „Deshalb fiel die Entscheidung, 2020 nicht zu öffnen“, so Zurowski. Bislang ist der politische Wille gegeben, das Bad zu öffnen. Die endgültige Entscheidung soll voraussichtlich am 21. April im Verbandsgemeinderat fallen − falls bis zu diesem Zeitpunkt das Land ein Hygienekonzept für Schwimmbäder vorgelegt hat. Auch müsse sich die Corona-Verordnung in Bezug auf die Schwimmbäder ändern, um öffnen zu können, so Zurowski. Und ab hier beginnt das Schulterzucken: Trotz der Erfahrungen aus dem Vorjahr hat der Staat die Kommunen bislang wieder alleine gelassen. „Wir brauchen eine Erlaubnis und klare Vorgaben vom Land“, betont der Werkleiter.

Offene Stelle ist derzeit noch nicht besetzt

Vier festangestellte Mitarbeiter sind derzeit im Waldschwimmbad beschäftigt, dazu kämen im Fall einer Öffnung noch Saisonkräfte für Kasse, Grünpflege und eventuelle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Die seit Februar ausgeschriebene Stelle für einen Auszubildenden zur Bäderfachkraft ist aktuell noch nicht besetzt. „Wir sind hier noch im Auswahlverfahren“, so der Werkleiter. Die Mitarbeiter waren bis zum Jahresende 2020 alle in Kurzarbeit, im Januar und bis Mitte Februar musste Resturlaub abgefeiert werden, seit dem Beginn der Vorbereitungsphase läuft es für das Team normal – zumindest ist derzeit keine Kurzarbeit nötig. „Beim Personal ist die Hoffnung auf eine normale Saison mit Kontakt zu den Badegästen sehr groß“, betont Zurowski.

Hohe Kosten bereits im vergangenen Jahr

Normalerweise kostet der Bäderbetrieb die Keep rund 600.000 Euro, die eigentlich auch 2020 gerne ausgegeben worden wären, um den Badebetrieb zu ermöglichen. 2020 sind etwa 300.000 Euro für nichts angefallen. Dieses Szenario würde sich wiederholen, wenn auch die Saison 2021 auf der Strecke bleiben würde.

Fast fertiggestellt ist der Beckenumgang am Sprungturm, eine Maßnahme, in die in den vergangenen zwei Jahren rund 250.000 Euro investiert wurde. Kleinere Restarbeiten wie Vorbereitungs- und Unterhaltungsarbeiten laufen noch.