Die Waldmurmelbahn in Stahlberg ist seit Oktober in Betrieb. Das geplante Eröffnungsfest musste damals aufgrund einer Sturmwarnung jedoch kurzfristig abgesagt werden. Mit einem großen Familienfest wurde das jetzt bei strahlender Frühlingssonne nachgeholt. Bereits ab dem Vormittag herrschte Volksfeststimmung auf dem Sportplatz der nordpfälzischen Gemeinde. Für die neuen Rundwanderwege stand den zahlreichen Besuchern ein Shuttle-Bus zur Verfügung. Wer den Wanderweg der Waldmurmelbahn erkunden wollte, konnte sich zudem einen Stempel an jeder Station abholen. Bei voller Stempelkarte gab es ein Kinderüberraschungspaket.

Die Waldmurmelbahn hatte sich über die Wintermonate bereits zum familienfreundlichen Publikumshit entwickelt: gut 10.000 verkaufte Holzmurmeln zu je zwei Euro verzeichnete die Verbandsgemeinde bis Mitte April. An den einzelnen Stationen entlang des Murmelweges werden Fragen rund um das Thema Wald gestellt. Bei korrekter Antwort landet die Murmel auf der Bahn und rollt los.