Das Projekt Waldmurmelbahn wird weiter verfolgt. Wie Ortsbürgermeister Bernd Wirth dem Gemeinderat mitgeteilt hat, soll die Umsetzung in Kooperation mit der VG-Verwaltung erfolgen. Diese will einen Rundwanderweg ausweisen und einrichten, so der Ortschef. Die Finanzierung der auf Kosten von 30.000 Euro geschätzten Murmelbahn wird wohl auf zwei Jahre verteilt werden müssen. Im Moment würden Fördermöglichkeiten ausgelotet, sagte Wirth.