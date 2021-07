Weiter geht’s mit großen Schritten voran in Richtung Waldkindergarten: Auf der Website der Stadt können sich Eltern, die ihre Kinder gerne in der geplanten Einrichtung sehen wollen, ein „Formular für die Interessenbekundung“ herunterladen. Zum Kindergartenjahr 2021/22 soll der Waldkindergarten am früheren Thielwoogbad als eigenständiger Kindergarten – der vierte in der Kleinen Residenz – an den Start gehen. Der ehemalige Kiosk soll dort umgebaut werden und den Kindern als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter dienen. Geplant ist eine Gruppe mit bis zu 20 Kindern ab drei Jahren, die Öffnungszeiten sind voraussichtlich von 8 bis 15 Uhr. „Ein Wechsel aus einer städtischen Kita in den Waldkindergarten ist möglich und wird unterstützt“, teilt die Verwaltung mit. Weitere Infos gibt es unter 06352 4004-301.