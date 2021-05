Beim Bezirksligisten ASV Winnweiler sind die Planungen für die nächste Saison schon weit fortgeschritten. Spielertrainer Waldemar Schneider hat jetzt für die kommende Runde zugesagt. Der Kader der Ersten Mannschaft bleibt wohl so weit zusammen.

Nach dem tiefen Fall von der Verbands- in die Bezirksliga hatte der Donnersberger Traditionsklub in der aktuellen Runde wieder mehr Erfolgserlebnisse als Niederlagen zu verzeichnen. Waldemar Schneider, der im Sommer zum ASV zurückgekehrt war und als Spielertrainer fungierte, hat offenbar ganze Arbeit geleistet.

„Ich fühle mich hier wohl“

Derzeit belegt das Team aus Winnweiler in der Bezirksliga Westpfalz Nord den vierten Tabellenrang. Der Rückstand auf Spitzenreiter TuS Bedesbach-Patersbach beträgt sieben Zähler. „Wichtig war es nach den letzten Spielzeiten, in denen das Team hier immer gegen den Abstieg gespielt hat und viele Niederlagen einstecken musste, sich zu stabilisieren. Ich denke, das ist gelungen“, sagt Schneider.

Der 32-Jährige macht deutlich, dass ihm die Arbeit am Rauhen Weg sehr viel Spaß macht. Deshalb hat er auch für die kommende Runde verlängert. „Ja, es steht fest, dass ich als Trainer auch in der kommenden Runde hier weitermachen werde“, sagt der Coach, der als Spieler lange in Winnweiler wirkte und auch in der Verbandsliga aktiv war, bevor er als Spielertrainer beim FC Brücken anheuerte, von wo er 2020 zurück zum ASV kam. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Schneider.

Die Kaderplanungen bei der Bezirksliga-Mannschaft des ASV laufen unterdessen schon seit Ende Januar. „Bisher sieht es sehr gut aus. Ich denke, die meisten Spieler werden weiter hier für uns spielen“, sagt Schneider, der klarmacht: „Wir reden auch mit potenziellen Neuzugängen, aber da ist noch nicht die Zeit, um irgendetwas Spruchreifes vermelden zu können.“

Zweifel an Saisonfortsetzung

Schneider glaubt persönlich nicht mehr, dass die aktuelle Spielzeit noch fortgesetzt werden kann. „Wenn man realistisch darüber nachdenkt und sich die aktuelle Situation betrachtet, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass die Saison gelaufen ist“, sagt er und bemerkt: „Natürlich wäre das schade, denn wir hätten gerne noch gesehen, wo unser Weg in dieser Spielzeit noch hingegangen wäre.“

Im Hinblick auf die kommende Runde will sich Schneider noch nicht zu einem Saisonziel einlassen. „Natürlich ist das Primärziel, eine gute Runde zu spielen. Was möglich ist, wo wir landen können, darüber kann ich Stand jetzt noch keine Aussage treffen.“