Am Samstag trafen sich Mitglieder des Stadtrats vor dem Bauhof und starteten dort ihre traditionelle Waldbegehung. Lothar Runge, Leiter des Forstamtes Donnersberg und die beiden Förster Roland Lang und Michael Glaser nahmen die gewählten Volksvertreter mit auf eine 6,5 Kilometer lange Strecke.

Aufgrund des Gesundheitsschutzes gab es in diesem Jahr keinen Shuttledienst, sondern es wurde eine Wanderung über rund 6,5 Kilometer durchgeführt. Mithilfe von Karten und Luftbildaufnahmen bekamen die Stadtratsmitglieder zunächst erläutert was im Wald wem gehört – Stadtwald, Staatswald, Privatwald – und auch die sogenannte „Elektronische Kluppe“ wurde ihnen vorgestellt: ein zangenförmiges Gerät, mit dessen Hilfe man den Durchmesser eines Baumes und damit auch den Umfang messen kann.

Während der Wanderung wurde an einigen Stellen angehalten, um die Baumschäden zu begutachten. Am schlimmsten habe es die Nadelhölzer getroffen, wobei diese im Stadtwald aber nicht so zahlreich vertreten seien. Probleme hätten auch die naturnahen Wälder mit ihren Eiche- und Buchenbeständen, bei denen der wirtschaftliche Schaden ziemlich hoch sei, erklären die Fachmänner vom Forst. Gleichzeitig erläutern sie aber auch Maßnahmen, mit denen Abhilfe geschaffen werden könne: Durchforstung eines geschädigten Bereiches, dabei kranke Bäume fällen und mit Hilfe von sogenannten Rückegassen zu Wegen bringen, von denen man abtransportieren kann. Leichte Schäden in den Rückegassen seien dabei zu vernachlässigen. Häufig werde Astholz dort liegen gelassen, da durch das Verfaulen und Zerfallen dem Boden wieder Nährstoffe zugeführt werden.

Laubbäume im Hitzestress

Eine weitere Maßnahme wird das Anpflanzen von Bäumen genannt, die mit Hitze und Trockenheit besser zurecht kommen als unsere heimischen Laubbäume. Ein Beispiel ist die Zerr-Eiche, die vor allem in Südeuropa beheimatet ist. Man spekuliere in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass die Hitzeperioden in den nächsten Jahren anhalten; sollte das Klima wider Erwarten umschlagen, wären es die falschen Bäume, so Roland Lang. Ein Kernproblem der Forstwirtschaft: Ob eine Maßnahme richtig und erfolgreich war, lasse sich fast immer erst nach Jahrzehnten beurteilen. Es gebe dann auch noch die sogenannten „Z-Bäume“ (Zukunftsbäume), bekommen die Stadtratsmitglieder erläutert. Sie werden vom Förster ausgesucht, gekennzeichnet und für das Wachstum besonders gepflegt.

Ein Etappenziel des Waldbegangs war der Drosselfels, der einen der schönsten Ausblicke im Donnersbergkreis bietet. Roland Lang wies darauf hin, dass der Bereich der Felsen oft frei geschnitten werden müsse und dass von Seiten des Forstamtes eine Verkehrssicherungspflicht bestehe, da der Aussichtspunkt von einem Holzgeländer (= menschlicher Eingriff in die Natur) begrenzt wird. Vom Drosselfels aus wurde dann der Rückweg eingeschlagen, zwischendurch wartete eine vom Bauhof organisierte Stärkung.

Friedwald wird erweitert

Bei einem Halt im Friedwald war zu erfahren, dass die momentanen 8,8 Hektar demnächst um zwei bis drei Hektar erweitert werden sollen, da die Nachfrage entsprechend groß ist und der Wald Gewinn abwirft. Kurz vor dem Ende gab Lang noch zwei Informationen weiter: Der „Baum des Jahres“ ist die Gewöhnliche Robinie, die vor etwa 400 Jahren aus Nordamerika zu uns gekommen ist; der „Vogel des Jahres“ ist die Turteltaube, die als Symbol des Glücks und der Liebe gilt.

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die rührigen Mitarbeiter vom Bauhof noch einen Imbiss vorbereitet und kühle Getränke im Angebot. Bürgermeister Muchow nutzte die Gelegenheit, sich bei Roland Lang für 34 Jahre zuverlässigen Dienst in den Wäldern um Kirchheimbolanden zu bedanken. Lang wird Ende Juli als Leiter des Forstreviers Kirchheimbolanden in den Ruhestand gehen, sein Nachfolger wird Michael Glaser. Während dieser sowie Lothar Runge ein Weinpräsent erhielten; bekam Lang eine Dankesurkunde, etwas Süßes und eine goldene Wildsau. Und für Michael Glaser folgte der direkte Hinweis, dass bei „guter Führung“ eventuell auch auf ihn eine solche Wildsau warten würde.