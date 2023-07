Bis zum späten Sonntagabend waren Wehrleute aus dem gesamten Donnersbergkreis gefordert. Und nicht nur sie: Verstärkung kam von jenseits der Kreisgrenzen aus den Landkreisen Bad Kreuznach und Kusel. Und: Wiederum hätten Landwirte eine entscheidende Rolle bei der Brandbekämpfung gespielt, wie die Feuerwehr lobend hervorhebt. Das habe sich gezeigt, als es am Sonntagnachmittag abermals auf der Kahlforster Höhe zwischen Sitters und Obermoschel gebrannt hat. Beschleunigt durch die Höhenwinde, wurde das auf einem Getreidefeld ausgebrochene Feuer in einen angrenzenden Wald getrieben. Dort weiteten sich die Flammen zu einem Waldbrand aus.

150.000 Liter Wasser benötigt

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren rund 150 Einsatzkräfte zur Einsatzstelle geeilt. Auch der Katastrophenschutz und die DRK-Schnelleinsatzgruppe Verpflegung waren vor Ort. Wegen der Entfernung zur Einsatzstelle und der schwierigen Zufahrt über einen schmalen Feldweg musste der Pendelverkehr zur 2,5 Kilometer entfernten Wasserentnahme- und Saugstelle in Sitters gut koordiniert werden. Rund 150.000 Liter Löschwasser kamen zum Einsatz. Erst gegen 21.45 Uhr war der rund sechsstündige Einsatz beendet.

Gleichzeitig kam es laut Feuerwehr zu weiteren Flächenbränden auf dem Hoferhof bei Dielkirchen und in Rockenhausen. Eine Rundballenpresse fing in Kriegsfeld Feuer, ein Mähdrescher bei Kalkofen. Die Brandserie hatte schon am Freitag begonnen. Das gesamte Wochenende über waren die Einsatzkräfte weit über Gebühr gefordert.