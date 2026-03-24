In seiner jahrhundertelangen Geschichte wechselte das Schloss häufiger seine Eigentümer. Nun wurde das Wahrzeichen wieder verkauft und bringt dem Käufer Planungssicherheit.

Das Kirchheimbolander Schloss ganz in der Nähe des idyllischen Schlossparks ist wohl eines der geschichtsträchtigsten Gebäude der kleinen Residenz. Seit seiner Errichtung zwischen 1738 und 1740 wechselte das spätbarocke Gebäude, das einst dem Fürsten Karl August von Nassau-Weilburg gehörte, allerdings schon häufiger den Eigentümer. Nun wurde es wieder verkauft.

„Es sind gute Nachrichten für uns: Wir konnten uns mit dem ehemaligen Besitzer der Seniorenresidenz am Schlosspark wegen des Kaufpreises einigen“, verkündet Yves Schmitt, ständiger Vertreter des Vorstands beim Evangelischen Diakoniewerk Zoar und Leiter der Abteilung Finanzen und Controlling. Die genaue Kaufsumme will Schmitt aus Respekt gegenüber der Privatsphäre des Vorbesitzers aber nicht in der Öffentlichkeit nennen.

Keine Mehrkosten für Bewohner

Seit 1995 verbringen vor allem ältere Menschen im ehemaligen Schloss ihren Lebensabend, haben dort ein neues Zuhause gefunden, wenn ein Leben in der bisherigen Wohnung nicht mehr möglich ist. 115 vollstationäre Wohn- und Pflegeplätze hat Zoar in seiner Seniorenresidenz eingerichtet sowie weitere rund 30 Service-Wohnungen. Beim Service-Wohnen können je nach Bedarf hauswirtschaftliche Dienste wie Waschen und Reinigen, aber auch Unterstützung in der Pflege über die Sozialstation hinzugebucht werden.

„Wichtig war uns vor allem, dass durch den Kauf für unsere Bewohner keine Mehrkosten entstehen“, erklärt Schmitt weiter. Die Preise für die Pflegeplätze bleiben also bis auf Weiteres stabil. Gleichzeitig sei es dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen gewesen, den Standort in Kirchheimbolanden zu sichern, sagt Schmitt. Bislang hatte Zoar nämlich einen Pachtvertrag. Doch dieser wäre 2028 ausgelaufen. „Deswegen freuen wir uns, dass so frühzeitig eine Entscheidung getroffen werden konnte. Uns ging es vor allem um Planungssicherheit.“

Alternative wäre Neubau gewesen

Für den Fall, dass ein Kauf nicht zustande gekommen wäre, hatte sich Zoar bereits einen Plan B zurechtgelegt, macht Yves Schmitt die Bedeutung des Standortes Kirchheimbolanden deutlich: „Dann hätten wir mit Sicherheit neu gebaut.“

Dennoch wartet auf das Evangelische Diakoniewerk mit dem nun erworbenen Schloss noch einiges an Sanierungsarbeiten: Zuletzt wurde das Gebäude, von dem der rechte, historische Schlosstrakt unter Denkmalschutz steht, 1996 kernsaniert. Einzelne Fensterfronten und auch die Heizung sind mittlerweile in die Jahre gekommen und müssten ausgetauscht werden. „Das ist eben der typische Verschleiß über die Jahre hinweg“, sieht Schmitt die Lage optimistisch. Sorgen, dass das spätbarocke Gebäude nun schon bald ein hochmodernes Facelift erfährt, müsste sich niemand machen. „Wir wollen diesen besonderen Charme, den das Gebäude hat, erhalten“, fügt Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr hinzu. „Und das Wichtigste: Die Seniorenresidenz soll eine Seniorenresidenz bleiben!“