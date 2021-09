Im Juli gab es den Stimmungstest für die Bundestagswahl auf dem Römerplatz, am Sonntag nun das Ergebnis, das wirklich gezählt hat und in die Statistik eingegangen ist. Haben die Kirchheimbolander wieder den bundesweiten Trend getroffen, wie in den Wahljahren zuvor?

In keiner anderen deutschen Kommune waren die Wahlberechtigten bei den vergangenen fünf Bundestagswahlen seit 2002 so nah dran an den deutschlandweiten Ergebnissen wie in Kirchheimbolanden. Deswegen wurde Anfang Juli das ZDF-Wahlstudio auf dem Römerplatz aufgebaut – mit einem damals doch eher überraschenden Ergebnis: Die Grünen lagen mit 34,9 Prozent vor der CDU (31,7 Prozent) und der SPD (17,5 Prozent). Auf Linke und FDP entfielen je 5,6 und auf die AfD 1,6 Prozent.

Klar, seitdem ist auch noch viel passiert, die Trends sind umgeschwungen. Außerdem erklärte Demoskopin Renate Köcher in der ZDF-Sendung, dass bei Wahlen mehr Leute für die AfD stimmten, als sie vorher in Umfragen angegeben hätten und dies in Bezug auf die Grünen genau umgekehrt sei.

Briefwahlstimmen nicht berücksichtigt

Aber hat es Kibo bei der „richtigen“ Wahl am Sonntag geschafft, wieder einigermaßen dem bundesweiten Wahlergebnis zu entsprechen? Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass die Stimmen der Stadt dem Endergebnis nur teilweise nahekommen. Da die Briefwahlstimmen nicht lokal zugeordnet werden, geht es hier allerdings ausschließlich um das Ergebnis der Urnenwahl. Kleinere Abweichungen gibt es beim Stimmenanteil von SPD (Kibo: 26,8 Prozent, Bund: 25,7 Prozent), FDP (Kibo: 10,7, Bund: 11,5) und Linke (Kibo: 3,8, Bund: 4,9).

Die Grünen bekamen in Kibo 12 Prozent, also 2,8 Prozentpunkt weniger, die CDU (20 Prozent) 4,1 Prozentpunkte weniger als bundesweit. Sehr groß war der Unterschied bei der AfD. Während die Alternative für Deutschland im Gesamtergebnis 10,3 Prozent der Stimmen angerechnet bekam, sind es in Kirchheimbolanden 17,8 Prozent gewesen.