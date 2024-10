Am 10. November werden in Rheinland-Pfalz die kommunalen Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. Im Donnersbergkreis findet die Wahl als Briefwahl statt. Wahlberechtigte erhalten bis 31. Oktober auf dem Postweg den Wahlschein samt Stimmzettel und weiteren Erläuterungen. Wer bis zu diesem Datum die Unterlagen nicht bekommen hat, soll sich an die jeweils zuständige Verbandsgemeindeverwaltung wenden. Briefwahlunterlagen können bis 8. November, 18 Uhr, angefordert werden.

Wahlberechtigt sind ausländische Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu zählen auch die sogenannten Doppelstaatler sowie Staatenlose, Spätaussiedler, Eingebürgerte und die Kinder der oben genannten Wahlberechtigten – sofern sie am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Die Wahlberechtigten müssen spätestens seit 10. August diesen Jahres in ihrem Wahlgebiet mit Erstwohnsitz angemeldet sein. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de.