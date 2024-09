Kandidatur bis 23. September anmelden

Am 10. November werden in Rheinland-Pfalz die kommunalen Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. Auch im Donnersbergkreis sind alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationsgeschichte zur Stimmabgabe aufgerufen. Dies betrifft Ausländer, Eingebürgerte, Spätaussiedler sowie deren Kinder ab dem 16. Lebensjahr. Der Beirat setzt sich für die Belange von Menschen mit Migrations- und Zuwanderungsgeschichte ein.

Kandidaturen für den Beirat können noch bis Donnerstag, 23. September, 18 Uhr, eingereicht werden. „Im Donnersbergkreis leben mittlerweile rund 7200 Menschen mit einem ausländischen Pass. Damit die Integration der neu zugewanderten Menschen gelingt, braucht es vielfältige Unterstützungsmaßnahmen“, erklärten die Mitglieder des aktuellen Beirats für Migration und Integration im Donnersbergkreis. Es sei wichtig, dass die „Integrationsarbeit des Beirats fortgesetzt wird und sich für die neue Legislaturperiode genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen.“

Für den Beirat kandidieren dürfen alle Einwohnerinnen und Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund. Interessierte können sich für weitere Informationen an die Kreisverwaltung Donnersbergkreis wenden, bevorzugt per E-Mail an wahlen@donnersberg.de. Auf der Homepage der Kreisverwaltung unter „Politik – Beirat für Migration und Integration“ sind ebenfalls Informationen verfügbar.

Bei allgemeinen Fragen zur Wahl kann man sich an den Landesverband der Beiräte für Migration und Integration (AGARP) wenden (06131 638435 oder agarp@agarp.de). Die AGARP informiert zudem regelmäßig mit einer Info-Rundmail über die Wahlen. Interessierte können sich über die genannten Kontaktdaten in die Verteilerliste eintragen lassen.