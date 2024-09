Die Wahl zum nächsten Landrat/zur nächsten Landrätin des Donnersbergkreises findet voraussichtlich am 2. Februar 2025 statt. Diesen Termin will der Kreisausschuss am heutigen Dienstag beschließen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier vorschlagen. Die ADD legt den Termin dann endgültig fest. Die Amtszeit des amtierenden Landrats Rainer Guth (parteilos) endet am 22. September 2025. Die Landkreisordnung schreibt vor, dass frühestens neun Monate und spätestens drei Monate vor dem Freiwerden der Stelle ein Nachfolger zu wählen ist.

Rainer Guth hat schon beim Neujahresempfang 2023 mitgeteilt, dass er sich eine weitere Amtszeit vorstellen könne. Auch im Kreis Kusel und dem Kreis Südwestpfalz sollen am 2. Februar 2025 Landratswahlen stattfinden.