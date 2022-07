Anfang der Woche klettern die Temperaturen auf Werte nahe der 40-Grad-Marke. Der Mittwoch könnte Linderung mit Schauern und Gewittern bringen – aber nicht überall.

Das Schönwetterhoch verlagert sich zu Wochenbeginn nach Osteuropa und auf den Balkan. Auf der Vorderseite eines flachen Tiefs über der Biskaya gelangt am Dienstag mit einer auffrischenden südlichen Strömung vorübergehend wie mit einem Föhn extrem heiße Wüstenluft zu uns. Diese quert am Mittwoch von West nach Ost die schwache Störungsfront des Tiefs, die örtlich Regengüsse und Gewitter auslösen kann. Etwas kühlere Luft strömt ein, die allerdings ab Donnerstag wieder unter den Einfluss des Atlantikhoch-Keils gelangt, der bis nach Mitteleuropa reicht. Damit setzt sich das hochsommerliche und meist trockene Wetter fort.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit heiterem Himmel und reichlich Sonnenschein. Dabei erwärmt sich die Luft im Laufe des Nachmittags auf schweißtreibende Werte.

Dienstag: Abgesehen von wenigen zarten Wölkchen brennt die Sonne den ganzen Tag gnadenlos vom Himmel. Die Luft erwärmt sich weiter und erreicht am späten Nachmittag teils extreme Werte. Dazu bläst zeitweise ein heißer Südwind.

Mittwoch: Neben sonnigen Phasen durchqueren von Westen kompakte Haufenwolken die Region. Lokal kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Das drückt auch die Temperaturen nach unten.

Donnerstag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Mit zunehmend stechender Sonne wird es nachmittags erneut sehr warm bis heiß.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende brennt zumindest zeitweise weiterhin die Sonne vom Himmel, es bleibt hochsommerlich warm bis heiß. Im Laufe des Sonntags sind von Frankreich her einige Gewitterwolken zu erwarten.