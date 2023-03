Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Pflichtsieg im Gepäck reisten die Herren der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Samstagabend von ihrem Gastspiel bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim nach Hause. Dabei tat sich die Finck-Sieben besonders in der ersten Hälfte schwer und führte nur 12:9. Am Ende konnte die HR sich über einen 30:20-Erfolg freuen.

Mutterstadt. 36 Minuten lang wurden die Nordpfälzer Wölfe von der noch punktlosen zweiten Mannschaft der HSG Mutterstadt/Ruchheim ordentlich gefordert. Lediglich 14:12 führte die