Wie in vielen anderen deutschen Ortschaften werden auch im Donnersbergkreis für den kommenden Winter Wärmestuben eingerichtet, die Anlaufstellen sein sollen, wenn es zum Beispiel einen Gasengpass gibt. Doch woher wissen die Menschen, wo sich diese befinden?

Bundesweit wird in den Städten und Landkreisen aktuell die Einrichtung von Wärmestuben diskutiert. Ursprünglich stammte der Vorschlag vom Deutschen Gemeinde- und Städtebund. Überwiegend werden wohl Versammlungsorte wie zum Beispiel Bürgerhäuser genutzt werden, auch Turnhallen von Schulen kommen vielerorts in Frage.

Im Donnersbergkreis sind die Wärmestuben schon beschlossene Sache. Vor kurzem wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Laut Eberhard Fuhr, dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Kreisverwaltung, soll in fast jedem Ort im Kreis eine Wärmestube eingerichtet werden, damit ein möglichst großflächiges Netz entsteht. Eventuell kann es auch Kooperationen zwischen Gemeinden geben, die sich eine Wärmestube teilen.

Fuhr zuversichtlich

Aktuell werden die Gebäude, die in den einzelnen Gemeinden in Frage kommen, noch inspiziert. Dabei komme es hauptsächlich darauf an, ob eine Umschaltung zwischen Notstrom und Netzversorgung möglich sei. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, beispielsweise ob das Gebäude barrierefrei ist oder eine Küche beinhaltet. Da dies in den meisten Gemeindehäusern im Donnersbergkreis der Fall ist, ist Fuhr zuversichtlich: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Ortschaft haben, wo wir das nicht hinbekommen.“

Eine weitere Frage ist, wie die Wärmestuben geheizt werden, gerade wenn Gas knapp werden sollte. In Teschenmoschel könnten zum Beispiel auch Holzöfen aufgestellt werden, in Ilbesheim wurde genau diese Problematik diskutiert bei der Frage, ob die Wärmestube im neuen Gemeindezentrum Gräser Hof oder in der Alten Schule eingerichtet wird. Die Verbandsgemeinde Winnweiler hat schon vorgesorgt und 37 mobile Heizgeräte angeschafft.

Bis Anfang Dezember

Eine Übersicht der Standorte der Wärmestuben wird nach Angaben der Kreisverwaltung im Laufe des Herbstes veröffentlicht. Sie wird sowohl auf der Internetseite des Kreises als auch in Print verfügbar sein. Momentan wird schon eine Broschüre mit Ratschlägen und wichtigen Telefonnummern für den Not- und Katastrophenfall verteilt, die die Kreisverwaltung erstellt hat.

Wer genau für die Einrichtung der Wärmestuben zuständig ist, variiert je nach Gemeinde. Zumeist sei es die Feuerwehr, die sich um die Umsetzung kümmere. Fertig sein sollen die Wärmestuben bis spätestens Anfang Dezember – wenn möglich jedoch noch früher, so Eberhard Fuhr.

Info

Weitere Informationen für den Donnersbergkreis gibt es unter www.katastrophenfall.donnersberg.de. Auch die Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)www.bbk.bund.de gibt Hilfestellungen.