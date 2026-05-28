Die Heizung in der Grundschule Schönenberg-Kübelberg wird auf den neuesten Stand gebracht. Warum dafür eine Heiztechnik allein nicht ausreichend ist.

Für die Sanierung der Heizung erhält die Verbandsgemeinde Oberes Glantal einen Zuschuss auf Grundlage des Ganztagsförderungsgesetzes. Um das Vorhaben in den Sommerferien in Angriff nehmen zu können, hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) ermächtigt, den Auftrag nach Submission und Prüfung der Angebote an die günstigste Firma zu vergeben. Wie Lothschütz ausführte, muss die alte Heizung komplett ausgebaut und entsorgt werden. Sie werde ersetzt durch eine Wärmepumpe in Verbindung mit einem Gas-Brennwertgerät. Eine komplette Abdeckung des Bedarfs durch eine Wärmepumpe sei wegen der nicht ausreichenden Netzkapazitäten nicht möglich.

Die Planungsleistungen hat der Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss im März dem Ingenieurbüro W-Plann400 aus Ramstein-Miesenbach übertragen. Die veranschlagten Kosten für die neue Heizungsanlage belaufen sich auf 350.000 Euro. An Zuwendungen werden 245.000 Euro erwartet.