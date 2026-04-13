Bassistin Vroni Frisch – bekannt vom Trio Klangcraft und Mines Tourband – ist mit eigener Formation am Samstag, 18. April, zu Gast im Theater Blaues Haus in Bolanden.

Frisch hat an der Musikhochschule Mainz Bass und Komposition studiert und ist recht umtriebig. Sie leitet eine eigene Bigband, gehört zum Trio Klangcraft und ist in der Band der Popsängerin Mine aktiv. Nachdem Frisch mit Klangcraft schon im Blauen Haus spielte, gibt sie diesen Samstag ab 20 Uhr ein Konzert mit eigener Band – und ihrem sechssaitigen Bass. Zur Band gehören am Piano Manuel Seng (ebenfalls bei Klangcraft aktiv), Gregor Schor (Reeds) und Tobias Frohnhöher (Drums). Der Sound reicht laut Ankündigung „von geschmeidig-zart bis rough und wild“. Es gebe auch Ausflüge zu klassischen und cineastisch anmutenden Klängen, insgesamt „eine Essenz aus unterschiedlichen Einflüssen und Stilen mit Hang zur großen Geste“, wobei Spannung durch eine Mischung aus komponierten und improvisierten Elementenentstehe. Karten lassen sich vorbestellen unter reservierung@blaues-haus-ev.de.