Die Corona-Zahlen verhageln derzeit so manchem die Laune. Umso wichtiger, dass gegen den Winter-Blues etwas getan wird. Am Wochenende wurde in Kerzenheim mit dem Adventsglühen für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt – und in Rosenthal hat man sich auch etwas einfallen lassen, wenn es dieses Jahr doch kein Weihnachtsläuten gab.

