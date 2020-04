„Es ist derzeit fraglich, ob das Festival im Sommer wie geplant stattfinden kann“, erklärt die Stadt Alzey in einer Pressemitteilung zum diesjährigen Da-Capo-Festival, das von 6. bis 9. August im Alzeyer Schlosshof laufen soll. Verständigt habe man sich darauf, den Kartenvorverkauf jetzt auszusetzen.

„Der geplante Auftritt des ersten gebuchten Künstlers für Da Capo liegt noch mehr als drei Monate in der Zukunft, und die Corona-Pandemie ist erst seit etwa einen Monat in Deutschland so richtig präsent, daher kann zum heutigen Zeitpunkt niemand mit Gewissheit sagen, wie die konkrete Situation Anfang August sein wird“, so die Pressemitteilung der Stadt Alzey.

Besucherzahl nicht weiter erhöhen

Die Stadt orientiere sich in ihrem Handeln an den Gesetzen und Verordnungen. Diese würden deutschlandweit in recht kurzen Zeitabständen dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst. So hätten sich am 15. April Bund und Länder zuletzt unter anderem darauf verständigt, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 zu untersagen. „Noch gibt es aber keine genauen Spezifizierungen des Begriffs ’Großveranstaltung’, die als Grundlage für unsere weiteren Planungen und Maßnahmen notwendig sind“, wird herausgestrichen (siehe dazu auch unsere Berichterstattung auf der ersten Lokalseite).

Die Fraktionschefs im Stadtrat hätten daher unisono dem Vorschlag von Bürgermeister Burkhard in einer Telefonkonferenz zugestimmt, den Kartenvorverkauf für Da Capo ab sofort auszusetzen. Damit gelinge es, die mögliche Besucherzahl im Schlosshof zunächst einmal nicht weiter zu erhöhen. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende werden auch weiterhin in regelmäßigen Konferenzen die aktuelle Situation gemeinsam bewerten.

Vorverkauf bisher sehr gut

Der Vorverkauf lief nach weiteren Angaben der Stadt bisher sehr gut, für Woody Feldmann gebe es nur noch ganz wenige der zu verkaufenden 600 Karten, das Konzert mit Nico Santos ist mit etwas mehr als 1000 Karten zu 80 Prozent abverkauft, auch bei der Italienischen Opernnacht seien mehr als die Hälfte der 600 Karten bereits weg.

Die bereits gekauften Karten behalten laut dieser Pressemitteilung bis auf Weiteres ihre Gültigkeit und können zum jetzigen Zeitpunkt nicht kostenfrei storniert werden. Es gelten die üblichen Stornobedingungen, so lange Da Capo nicht abgesagt oder verschoben werde.