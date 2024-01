Eine neunteilige Vortragsreihe für Angehörige von Demenzkranken und für ehrenamtliche Helfer startet am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr in der Ökumenischen Sozialstation in Rockenhausen.

Veranstalter ist das Demenznetzwerk Donnersbergkreis in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Den Umgang mit der Krankheit zu erlernen und Hilfsmittel sowie Hilfsangebote kennenzulernen, ist Ziel der Reihe. Die neun Module der Schulung befassen sich mit Themen wie „Informationen zu Recht“, „Pflegeversicherung und Entlastungsangebote“ oder „Demenz im Krankenhaus“. Daneben werden auch regionale Hilfsangebote in den Vordergrund gestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich melden bei der Koordinatorin Demenznetzwerk Donnersbergkreis, Viktoria Ginkel, Telefon 06381 920-980, E-Mail viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de.