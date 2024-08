Der Donnersbergverein lädt für Samstag, 24. August, 17 Uhr, ins Donnersberghaus in Dannenfels zum Vortrag „Der Donnersberg im Laserlicht. Eine moderne Vermessungstechnologie liefert neue Ergebnisse in Archäologie und Geologie des Berges“ ein. Die Natur selbst – Berge, Täler, Flüsse, Seen –, aber auch die Menschen – durch Städte, Dörfer, Straßen, Brücken – prägen in vielfacher Weise die Strukturen der Erdoberfläche. Ihre Interpretation stellt deshalb für Geologen und Archäologen schon immer eine wichtige Grundlage für ihre Prospektionsarbeiten dar. Mit Hilfe einer modernen Fernerkundungsmethode, der Laser-Altimetrie, können heute selbst geringste morphologische Anomalien aufgespürt werden. Geologe Jost Haneke wird anhand von Beispielen aus dem Donnersberg-Gebiet die vielfältigen Möglichkeiten dieser Technik vorstellen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.