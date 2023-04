Am Donnerstag, 13. April, bietet das Klimaschutzmanagement in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz einen Vortrag zum Thema energetische Gebäudesanierung und deren Förderbedingungen an.

Jeder Besitzer eines älteren Hauses weiß, dass in gewissen Zeitabständen Erneuerungsmaßnahmen am Gebäude vorgenommen werden müssen, heißt es in der Pressemitteilung. All diese Maßnahmen bieten gleichzeitig eine gute Gelegenheit, den Energiebedarf des Hauses deutlich zu senken. Katharina Russy, Architektin und Energieberaterin der Verbraucherzentrale erläutert, welche Maßnahmen im Einzelnen durchgeführt werden können, angefangen mit der Wärmedämmung, neuen Fenstern, effizienter Heizungstechnik bis zur Nutzung von Sonnenenergie. Darüber hinaus, neben energetischen Gesichtspunkten, stellen die Referenten vor allem die Förderprogramme vor. Es wird ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt, anschließend Fragen zur energetischen Gebäudesanierung zu stellen.

Info

Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Kreisverwaltung in der Uhlandstraße 2 in Kirchheimbolanden. Wer online teilnehmen möchte, kann einen Link über die E-Mail kjacubasch@donnersberg.de anfragen.