Die elektronische Patientenakte (ePA) wirft bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragen auf. Um Fakten von Fiktionen zu trennen und einen souveränen Umgang mit den eigenen Gesundheitsdaten zu ermöglichen, laden der Kreisseniorenrat und der Digitalbotschafter Hans Joachim Herweck Senioren und ihre Angehörigen für Dienstag, 10. März, ab 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Gemeindehalle Mörsfeld (Alte Straße 6) ein.

Herweck ist neben seiner Tätigkeit als Digitalbotschafter auch einer der speziell geschulten ePA-Coaches. Bei diesen handelt es sich um ehrenamtlich tätige Personen, die älteren Menschen kostenlos und unkompliziert bei der Einrichtung sowie der sicheren Nutzung ihrer elektronischen Patientenakte helfen. In seinem Vortrag liefert Herweck eine allgemeinverständliche Einführung in die Funktionen der ePA. Dabei will er laut Pressemitteilung der Veranstalter gängige Vorurteile und Mythen rund um die digitale Akte entkräften und über Fakten aufklären. Zudem möchte er die Teilnehmer für den kritischen Umgang mit Gesundheitsdaten sensibilisieren und die Bedeutung eines umfassenden Datenschutzes erklären. Schließlich gibt der Experte konkrete Hinweise, wie die ePA sicher und sinnvoll im Alltag genutzt werden kann.