Eine Reise in die „revolutionäre Vergangenheit“ in der Kleinen Residenz unternimmt Historiker Klaus Kremb im Museum im Stadtpalais. Dabei geht es auch um die Bedeutung unabhängiger Medien.

Das Museum im Stadtpalais lädt für Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr, zu einem Vortrag von Klaus Kremb über die Geschehnisse rund um den „Pfälzischen Aufstand“ von 1849 in Kirchheimbolanden ein. Eine geschichtsträchtige Reise in die „revolutionäre Vergangenheit“ seiner Heimatstadt vorzunehmen und diese in einem Vortrag zu veranschaulichen, ist dem Historiker ein besonderes Anliegen. Eine Chronologie der Ereignisse, die mit ihren „Märzforderungen“ bereits im Jahre 1848 ihren nachhaltigen Lauf nahmen, lieferte ihm dazu das Archiv des „Wochenblatts Kirchheimbolanden und Grünstadt“.

„Ein Archiv des Zeitgeists“

Die Qualität und Differenzierung, mit der die damalige Diskussion über die Ereignisse in der Kleinen Residenz geführt wurde, sei für einen Ort dieser Größenordnung ungewöhnlich und von herausragender Bedeutung gewesen. So habe es beispielsweise in der Peterskirche im Jahr 1848 bereits eine Volksversammlung gegeben. Der Geist der Frankfurter Paulskirche habe sich auf diese Weise in die Provinz weitergetragen, führt Kremb aus. „Mir geht es darum, das Jahr 1848 in Kirchheimbolanden besser zu verdeutlichen, das daraus resultierende Gegendenken zu veranschaulichen“, ergänzt der Historiker. Die Jahre 1848/49 hätten die Gesellschaft in ihren Grundfesten verändert, vom monarchisch geprägten System hin in eine Ära des liberalen Denkens geführt.

Das Wochenblatt sei in seiner Berichterstattung über die Ereignisse dem Leitgedanken „Was dem Volk Noth Thut“ gefolgt. „Damit ist man sozusagen prototypisch der revolutionären Kurve gefolgt, das Wochenblatt ist somit ein Archiv des Zeitgeists“, erläutert Kremb. Etwa 85 Prozent der Ausgaben habe er im Vorfeld hierzu einsehen können.

Info

Berichterstattung über das „Wochenblatt für Kirchheimbolanden und Grünstadt“: „Was dem Volk Noth Thut“ von Klaus Kremb; Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr, Museum im Stadtpalais, Kirchheimbolanden. Der Eintritt ist frei.