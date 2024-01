Zum Vortrag über die Geschichte der von den Nationalsozialisten diskriminierten, ursprünglich aus der Nordpfalz stammenden Familie Ims wird für Donnerstag, 18. Januar, 19 Uhr, ins Heimatmuseum Rockenhausen eingeladen.

Der Titel des Vortrags lautet: „Das Leben der Familie Ims in der Pfalz – Wie die Nazis aus einem Sozialfall aus der Weimarer Republik eine ,asoziale Großfamilie’ machten und diese zerschlugen.“ Jahrzehnte nach Kriegsende hat der in Neckargemünd lebende Mathematiker Alfons L. Ims die Geschichte seiner Familie in zahlreichen Archiven recherchiert und 2022 unter dem Titel „Eine ,asoziale’ Pfälzer Familie“ in einem Buch dokumentiert. In der Lesung – weitere Referentinnen sind Lore Ims und Barbara Bernt – werden laut Veranstalter „die Schicksale der Kinder und der Eltern lebendig, wird an die menschenverachtende NS-Ideologie erinnert und wird die fragwürdige Rolle medizinischer, pädagogischer und kommunalpolitischer Institutionen bei der Umsetzung der NS-Ideologie beleuchtet“.

Die Landflucht der Großeltern von Alfons L. Ims Ende des 19. Jahrhunderts von Sankt Alban nach Kaiserslautern führte zum sozialen Abstieg vom Schneider zum Hilfsarbeiter. Heinrich Ims, Vater des Autors, kam 1900 als fünftes von neun Kindern in ärmlichen Verhältnissen in Kaiserslautern zur Welt. Die Familie lebte in großer Armut in verschiedenen Elendsvierteln in Kaiserslautern.

Von den Nazis verfolgt und auseinandergerissen

Man würde heute von einer Familie sprechen, die finanzielle und pädagogische Unterstützung benötigt. Doch vor dem Hintergrund des NS-Leitbilds wurde die Familie als „asoziale Großfamilie“ von den Nazis verfolgt und auseinandergerissen. Dem Leitbild der „gesunden und starken Volksgemeinschaft“ entsprechend wurden die Menschen als „wertvoll“, „erbgesund“ oder „erbtüchtig“ bewertet (und gefördert) oder aber als „minderwertig“, „gemeinschaftsfremd“ und „asozial“ diskriminiert (und „ausgesondert“).

Jochen Schott gibt musikalische Interventionen, der Eintritt ist frei.