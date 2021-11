Im Rahmen der Kirchheimbolander Friedenstage lädt der Donnersberger Literaturverein für Freitag, 19.30 Uhr, zu einem Vortrag mit Bildern zum Thema „Als internationaler Beobachter der Menschenrechte in Israel/Palästina“ ins Bonhoefferhaus, Liebfrauenstraße 7, ein. Es referieren Christian Sterzing und Christa Rademacher.

Das Ehepaar Sterzing/Rademacher nahm von Januar bis April 2019 als Menschenrechtsbeobachter an einem Programm des Weltkirchenrates teil. Im Rahmen dieses Programms beobachteten international zusammengesetzte Teams in Jerusalem und Bethlehem in Kooperation mit israelischen, palästinensischen und internationalen Friedens- und Menschenrechtsinitiativen beispielsweise die Vorgänge an Checkpoints, begleiteten palästinensische Kinder auf ihrem Schulweg, dokumentierten Häuserzerstörungen und die Expansion von Siedlungen.

Christian Sterzing ist Rechtsanwalt, Sozialpädagoge, Publizist und Autor. Von 2004 bis 2009 war er Leiter des Büros Arabischer Naher Osten der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Zuvor war er Bundestagsabgeordneter, Mitarbeiter im Europäischen Parlament und Landesvorstandssprecher der Grünen in Rheinland-Pfalz. Zuletzt erschien von ihm „Kleine Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts“ (8. Auflage). Christa Radermacher arbeitete als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin in der Vorderpfalz und lebte einige Jahre in Jerusalem.