„So bitten wir auch heute durch Sie, Herr Ministerpräsident, die bayerische Staatsregierung erneut und wiederholt: Vergessen Sie nicht, daß draußen in der Westmark ein treudeutsches Dörfchen liegt, das des gläubigen Vertrauens voll ist, auf Hilfe in höchster Not!“ Mit dieser Bitte schloss der Bürgermeister vom Zell im September 1933 eine Ansprache an den bayerischen Ministerpräsident Siebert anlässlich dessen Besuch in Zell. Hintergrund waren die großen Schäden, die aus Hangrutschungen resultierten und das Weiterbestehen des Ortes in Frage stellten.

Doch wieso kommt es überhaupt zu Erdbewegungen in und um Zell und wie wurde in der Vergangenheit mit diesen „Erscheinungen“ umgegangen? Diesen und anderen Fragen widmet sich ein Vortrag, der die geologischen Besonderheiten im Untergrund von Zell als Teil des Mainzer Beckens aufzeigt und sich insbesondere mit der Errichtung der unterirdischen Hangentwässerung in der Mitte der 1930er Jahre beschäftigt. Die Kolpingsfamilie Zell lädt dazu am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr ins Kolpingheim, Untergasse 35, ein. Wegen einer Baustelle ist die Anfahrt nur von Harxheim aus möglich.